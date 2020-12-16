Украинские заробитчане становятся жертвами мошенников

Агентства-посредники обманным путем отправляют украинцев на заработки

Украинские агентства обманывают доверчивых заробитчан. Об этом заявили шведские журналисты и сняли видео-разоблачение.

Корреспондент «Сегодня» Дарья Панченко устроилась на работу в одну из фирм, которая отправляет украинцев за границу на заработки, чтобы разобраться в чем схема сделки.

На собеседовании ей сразу озвучили прейскурант. За деньги они обещают решить все вопросы и гарантируют помощь.

«Программа оформления 750 евро. 250 в Украине оплачиваете и 500 уже в Швеции. Вы там на связи всегда с координатором, вас там встретят», – заверяют в агентстве.

Однако не все так просто. «Сегодня» пообщались с девушкой, которая уже воспользовалась услугами этой фирмы. По ее словам, у нее были большие проблемы.

«Они создают вам историю, на основании чего вы просите защиту в Швеции. Одни были истории, что было насилие, вторые были истории, что неправомерно открывали уголовные дела в Украине», – говорит Мария.

С проживанием за 250 евро в месяц тоже не сложилось.

«Условия были ужасные в квартире, было грязно, было страшно взглянуть на стены, не было даже мебели. Мы убирали все и при всем, что за квартиру мы тоже платили деньги – 300 евро», – поделилась девушка.

А с трудоустройством не задалось вообще, хоть в агентстве и обещали найти работу за пару дней.

«Мы спрашивали, но они только кормили нас обещаниями. Они говорили с одного дня на другой день, позже – через неделю. И они просто позже отключили телефоны», – добавила Мария.

Впрочем, это не единственное место, где разочаровывают заробитчан. В СМИ Швеции вышел материал о том, как украинские агентства отправляют граждан за границу с фейковыми историями для получения убежища. В подтверждение жертвы аферы опубликовали видеодоказательства.

«Это агентство полностью развод на деньги людей», – прокомментировал заробитчанин Михаил.

Речь идет о фирме, офис которой в центре Киева. В комментарии «Сегодня» они отказали.