Минулого місяця столичні оперативники розшукали 75 зловмисників, які переховувались від слідства та суду

Одними із завдань правоохоронців є проведення заходів з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а також з пошуку безвісно зниклих громадян. Відтак правоохоронці звітують про результати роботи за вересень 2025 року.

Завдяки роботі поліцейських карного розшуку минулого місяця було викрито та затримано 75 зловмисників, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань. Серед скоєних фігурантами правопорушень – розбійні напади, грабежі, крадіжки, хуліганства, шахрайства, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, незаконне заволодіння транспортними засобами та наркозлочини.

Окрім того, за минулий місяць правоохоронці розшукали 519 безвісно зниклих громадян, серед яких 124 дитини. Разом з тим, здійснювалися оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 62 особи.

Відділ комунікації поліції Києва