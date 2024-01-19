Митна інспекторка вимагала у громадян «винагороду» за уникнення процедури декларування

Прокурорами Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного поста «Дністер» за обвинуваченням в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена, виконуючи службові обов’язки на пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач, налагодила схему отримання неправомірної вигоди від громадян України, які перетинають державний кордон.

Інспекторка виявляла у громадян кошти, сума яких перевищує дозволений ліміт, та вимагала «винагороду» за уникнення процедури декларування, а саме – 100 доларів США з кожних 10 тисяч доларів готівки, що перевищували ліміт.

Правоохоронними органами задокументовано отримання нею хабаря на загальну суму 600 доларів США, після чого її було затримано.

За клопотанням прокурора судом інспекторку відсторонено від займаної посади та на час слідства до неї застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у понад 200 тис. грн, яку вона внесла.

Зазначений злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури