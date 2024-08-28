На 10 років може сісти правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який під час окупації частини Херсонської області брав активну участь в організації незаконного референдуму щодо приєднання до рф.

До широкомасштабного вторгнення чоловік працював на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. Після окупації частини області він почав активно співпрацювати з «новою владою».

Колишній правоохоронець отримав посаду «начальника служби безпеки» на захопленому ворогом комунальному підприємстві Агрофірма «Радгосп Білозерський». Чоловік не гребував доносами на працівників, за що отримував премії в рублях.

У вересні 2022 року він активно долучився до організації та проведення на території Білозерської селищної громади незаконного референдуму про вихід Херсонської області зі складу України та входження її до складу рф.

Чоловік наполегливо схиляв працівників захопленого підприємства до голосування, а у разі відмови погрожував переслідуваннями та невиплатою заробітної платні. Також він організовував роботу так званої «виїзної виборчої дільниці» на території агрофірми, де громадяни мали голосувати під наглядом «нової влади».

Після деокупації частини Херсонщини перебіжчик причаївся, офіційно ніде не працював, але нелегально підробляв охоронцем. Однак довго ховатися від правосуддя йому не вдалося. Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили його та затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колишній правоохоронець обвинувачується у колабораційній діяльності, а саме – участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР