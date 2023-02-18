На 105 тисяч гривень ошукали шахраї мешканку Івано-Франківська

Аферисти продовжують наживатись на довірливих мешканцях. Шахраї “адаптувались” до сучасних реалій та винайшли нові способи видурювати в людей гроші. Поліцейські застерігають громадян від поспішних онлайн-покупок та закликають недовіряти сумнівним продавцям.

17 лютого до чергової частини Івано-Франківського районного управління поліції звернулась 25-річна мешканка обласного центру. Жінка повідомила, що її ошукали шахраї.

Як з’ясували правоохоронці, заявниця хотіла придбати портативні радіостанції. Необхідний товар жінка напередодні знайшла на одному із телеграм каналів. Списавшись з невідомим продавцем, вона домовилась про купівлю одразу шести рацій. А відтак перерахувала за них 105 тисяч гривень. Щойно отримав гроші, аферист перестав виходити на контакт. Товар жінка так і не отримала.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Щоб не стати жертвами інтернет-шахраїв правоохоронці наполегливо рекомендують:

– перевіряйте чи надійний інтернет-магазин, прочитайте відгуки в інтернеті;

– використовуйте функцію після оплати;

– при надходженні товару перевірте його на пошті;

– не повідомляйте реквізити вашої картки, які маєте право знати лише Ви: термін дії карти, коди, одноразові паролі, які приходять на телефон.

У разі, якщо Ви стали жертвою шахраїв, звертайтеся до поліції за номером «102»

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини