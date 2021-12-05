На 34 тисячі оштрафували адвоката, який обманув клієнта 9 років тому

Кузнецовський міський суд Рівненської області оштрафував на 34 тисячі гривень адвоката, визнавши його винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 листопада.

За матеріалами справи, у 2012 році адвокат захищав неповнолітнього обвинуваченого у справі про крадіжку (ч.3 ст.185 КК). Він начебто висловив вимогу вітчиму свого підзахисного передати 4000 гривень для прокурора і 4000 доларів для судді за покарання, непов’язане із позбавленням волі.

Адвоката затримали після отримання 2000 доларів.

У суді він переконував, що це були його гонорари і гроші потерпілий давав добровільно.

Суд вважає, що обставини справи підтверджуються записами з диктофону, які самостійно зробив потерпілий, а також відеозаписом передачі коштів під контролем поліції. З відео видно, що потерпілий в офісі адвоката передає йому гроші, які той перераховує і кладе у сумку. При цьому зміст розмов із відео-звукозапису розібрати неможливо.

Суд зробив висновок, що адвокат зловжив довірою і під приводом передачі хабара прокурору та судді коштами потерпілого в розмірі 4000 грн. та 2000 доларів.

У дебатах прокурор заявив про можливість закрити справу в частині шахрайства, оскільки закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності за нетяжкий злочин. Але письмового клопотання прокурор не подав, обвинувачений і потерпілий заяв про згоду на закриття провадження з цих підстав також не подавали.

Тому суд не звільнив обвинуваченого за строками, а оштрафував на 34 тисячі гривень.

У підбурюванні до закінченого замаху на давання хабара прокурору і судді адвоката виправдали.