На Баштанщині затримали молодика, який кинув гранату в авто правоохоронців

Нині слідчі оголосили чоловіку про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

В ніч з 15 на 16 серпня, здійснюючи патрулювання території Софіївської громади, наряд сектору реагування патрульної поліції помітив легковий автомобіль без увімкнених габаритних вогнів та без номерних знаків.

З метою зупинки транспортного засобу, перевірки документів та припинення порушення правил дорожнього руху, поліцейські увімкнули проблискові маячки та за допомогою гучномовця попередили водія про необхідність зупинки транспортного засобу. Однак керманич легковика проігнорував законні вимоги поліцейських та почав збільшувати швидкість руху. Під час переслідування автомобіля правопорушників, один із його пасажирів кинув із вікна вибухівку в службовий транспорт правоохоронців. Внаслідок вибуху в поліцейському автомобілі були пошкоджені колеса, бокове скло та утворились численні осколкові ушкодження на кузові.

Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували вирву на бетонній основі дороги, уламки від ручної гранати та важіль до неї.

У ході проведення низки слідчих та оперативно-розшукових дій, поліцейські відділення № 1 Баштанського районного відділу поліції та райвідділу, спільно з оперативниками управління карного розшуку обласного главку поліції встановили особи фігурантів. У одному з сіл громади правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль, який зловмисники заховали у господарському приміщенні. Згодом оперативники розшукали та доставили до відділку усіх учасників події.

З пояснень 24-річного фігуранта поліцейським стало відомо, що вибуховий пристрій він кинув у авто правоохоронців нібито через страх за товариша, водія авто, нести відповідальність за керування легковиком у стані сп’яніння.

Слідчі затримали молодика у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо надання кваліфікації діям усіх учасників події та притягнення їх до відповідальності.

Баштанський районний відділ поліції