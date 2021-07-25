На Білоцерківщині повідомили про підозру серійному грабіжнику

Близько 5-ї години ранку на одній із зупинок громадського транспорту у місті Біла Церква 19-річний молодик підійшов до 24-річного місцевого жителя, вдарив його та заволодів мобільним телефоном, після чого втік у невідомому напрямку.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції. Правоохоронці з допомогою очевидців швидко встановили обставини та особу зловмисника.

Свідки, які розповіли оперативникам про обставини, допомогли встановити особу зловмисника.

Затримали грабіжника за «гарячим слідом» за його ж місцем проживання.

Як з’ясувалося, молодик на початку липня два дні поспіль вчиняв крадіжки, предметом яких стали мобільний телефон та портативна колонка з магазину. Затримали грабіжника у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України за його місцем проживання.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1, ч.2 ст.185 (Крадіжка) та ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Запобіжний захід обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області