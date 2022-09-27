На блокпосту у Дніпропетровській області зупинили машину, набиту гранатами

На одному з блокпостів на Дніпропетровщині близько опівдня 27 вересня під час огляду автомобіля виявили 20 гранат.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на Національну гвардію України.

Водій автомобіля Mazda 6 перевозив 10 гранат Ф-1 та 10 гранат РГО.

Відносно громадянина порушено кримінальне провадження за статтею 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.