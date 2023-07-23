На Дубенщині нетверезий керманич вчинив ДТП, внаслідок якої травмувалася його малолітня донька (фото)

Результати огляду на алкотестері «Drager» показали 2,94 проміле, що у майже 15 разів перевищує допустиму норму. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння розпочали досудове розслідування.

Автопригода сталася учора, 22 липня, близько 17:45 в селі Ужинець, колишнього Млинівського району.

Слідчо-оперативна група ВП №1 (смт Млинів) Дубенського РВП встановила, що 43-річний житель села Перемилівка, водій автомобіля «Opel», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажівкою «Daf» з напівпричепом, під керуванням 40-річного жителя Луцька.

Унаслідок автопригоди травмувалися керманич легковика та його 9-річна донька, яка також була у салоні. У дівчинки попередньо діагностували перелом плечової кістки та забої, а у її батька — струс головного мозку. Малолітню госпіталізували.

Водій автомобіля «Opel» за результатами огляду на стан сп’яніння перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування розпочате за частиною 1 статті 286-1 КК України триває.

У рамках кримінального провадження транспортні засоби вилучено на спецмайданчик.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області