На блокпосту затримали корегувальника російських обстрілів Херсонщини

На одному з блокпостів області бійцями 16 окремого Херсонського батальйону охорони громадського порядку Національної гвардії України під час перевірки було затримано чоловіка, який не мав при собі документів, що посвідчують особу.

Натомість, в мобільному телефоні було виявлено фото місць влучань ворожої артилерії, які він надсилав на номери мобільних телефонів з рф.

Для встановлення особи та всіх обставин затриманого передано працівникам профільних правоохоронних органів.

Південне оперативно-територіальне об’єднання

Національної гвардії України