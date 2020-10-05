На Буковине на взятках от контрабандистов «погорел» пограничник

В Черновицкой области во время получения взятки задержали пограничника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

“Инспектор требовал у граждан денежные средства за содействие в незаконном перемещении через государственную границу Украины табачных изделий в Республику Румыния. В частности, пограничник установил „таксу“ в размере 50 евро за 1 короб товара. Следователями задокументировано предварительное получение пограничником 500 евро за беспрепятственное перемещение 10 ящиков табака”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспектора пограничной службы задержали после получения взятки в сумме 1500 евро за содействие в перемещении 30 коробов табака.

“Идет проверка причастности других должностных лиц Черновицкого пограничного отряда ГПС Украины к указанному преступлению”, — добавили в ГБР.

Продолжаются следственные действия. Пограничнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.