На Буковине живодер издевался над животными, а сожительница снимала все на видео

Житель Буковины металлической палкой бил нутрий и кота, а его сожительница снимала это все на видео. Об этом сообщила Национальная полиция.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина металлической палкой бьет нутрий и кота.

По данным следствия, инцидент произошел несколько дней назад в селе Керстенцы Черновицкой области во дворе 47-летнего местного жителя. Издевательства над животными на видео снимала его 37-летняя сожительница. Женщина отправила запись знакомому, который обнародовал ее в интернете.

Факт события занесли в Единый реестр досудебных расследований как совершение уголовного преступления по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного Кодекса.

Правоохранители изъяли у правонарушителей вещественные доказательства, которые свидетельствуют о совершении противоправных действий: металлическую палку и мобильные телефоны с сохранившимися видеозаписями. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. // УНН