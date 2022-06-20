На Буковині 18-річний покидьок жорстоко убив павича. Розпочато кримінальне провадження
Учора соцмережі сколихнуло відео, на якому буковинець жорстоко поводився з птахом.
Дізнавшись про цей факт, поліцейські встановили усіх осіб інциденту, опитали учасників події та з’ясували, що 18-річний житель села Карапчів Чернівецької області заздалегідь придбав павича і під час відпочинку з друзями завдав йому умисних тілесних ушкоджень. Попередньо, павич загинув від отриманих травм.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.Tweet