На Буковині 18-річний покидьок жорстоко убив павича. Розпочато кримінальне провадження

Учора соцмережі сколихнуло відео, на якому буковинець жорстоко поводився з птахом.

Дізнавшись про цей факт, поліцейські встановили усіх осіб інциденту, опитали учасників події та з’ясували, що 18-річний житель села Карапчів Чернівецької області заздалегідь придбав павича і під час відпочинку з друзями завдав йому умисних тілесних ушкоджень. Попередньо, павич загинув від отриманих травм.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Патрульна поліція України