На Буковині 19-річний юнак вистрілив собі в обличчя з рушниці

Інцидент стався у ніч з 29 на 30 листопада у селі Товарниця Вижницького району.

У Чернівецькій області медики госпіталізували 19-річного хлопця з важкими травмами обличчя, пише АСС.

“Поліцейські попередньо з’ясували, що молодик ймовірно вистрілив собі в обличчя з гладкоствольної мисливської рушниці без маркування. Правоохоронці вилучили зброю. Хлопець перебуває наразі у такому стані, що не може розповісти причини та обставини інциденту”, — розповіли правоохоронці.

Наразі відбувається перевірка та з’ясовуються всі обставини події.

Зокрема, як розповів Володимир Єлєнєв, директор Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, при госпіталізації стан хлопця був вкрай важким.

“Травмованого доставили до обласної лікарні швидкої медичної допомоги з відкритою раною обличчя, переломом носа, верхньої та нижньої щелепи”, — зазначив медик. // Діло