Групу осіб затримано за вимагання грошових коштів у черкаських підприємців
Слідчі управління ГУНП в Черкаській області спільно зі співробітниками УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України викрили осіб, які займалися вимаганням грошових коштів. За даним фактом розглядають кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України.
До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та співробітників Управління стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що протягом тривалого часу на території одного із черкаських ринків група осіб займається вимаганням грошових коштів у підприємців та інших торговців, погрожуючи при цьому фізичною розправою, знищенням майна і перешкоджанням у веденні підприємницької діяльності.
В ході оперативних заходів правоохоронці встановили членів та організатора злочинної групи.
Під час проведення санкціонованих обшуків у правопорушників вилучили грошові кошти, вогнепальну й холодну зброю, а також боргові розписки.
Наразі, двох учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Організатору та виконавцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України.
Місце знаходження одного із виконавців наразі встановлюється.
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Сектор комунікації поліції Черкаської областіTweet