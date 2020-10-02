Групу осіб затримано за вимагання грошових коштів у черкаських підприємців

Слідчі управління ГУНП в Черкаській області спільно зі співробітниками УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України викрили осіб, які займалися вимаганням грошових коштів. За даним фактом розглядають кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та співробітників Управління стратегічних розслідувань надійшла інформація про те, що протягом тривалого часу на території одного із черкаських ринків група осіб займається вимаганням грошових коштів у підприємців та інших торговців, погрожуючи при цьому фізичною розправою, знищенням майна і перешкоджанням у веденні підприємницької діяльності.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили членів та організатора злочинної групи.

Під час проведення санкціонованих обшуків у правопорушників вилучили грошові кошти, вогнепальну й холодну зброю, а також боргові розписки.

Наразі, двох учасників злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Організатору та виконавцям повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України.

Місце знаходження одного із виконавців наразі встановлюється.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Сектор комунікації поліції Черкаської області