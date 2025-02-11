СБУ проводить обшуки у департаменті транспортної інфраструктури та «Київавтодорі»
Справа, яку розслідують правоохоронці, стосується закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства
Сьогодні, 11 лютого, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури та комунальної корпорації «Київавтодор» проводять обшуки слідчі Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської міської прокуратури. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«Представники Департаменту і комунальної корпорації надають усі документи, необхідні для всебічного та повного розслідування», – йдеться у повідрмленні.
«Працівники Департаменту та комунальної корпорації сприяють слідству й наголошують на прозорості своєї діяльності. Зі свого боку розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства», – наголосили у КМДА. // ГлавкомTweet