На Буковині чоловік вбив сокирою свою співмешканку

Жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги

22 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Тисовець Чернівецького району місцева жителька отримала травми голови.

Для з’ясування всіх обставин події за вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що під час конфлікту 35-річний місцевий житель наніс удар сокирою в область голови своїй 36-річній співмешканці, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Від отриманих травм потерпіла померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Наразі поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. // Погляд