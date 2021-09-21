На Буковині інспектора митниці взяли на хабарі за ввезення «євроблях»

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру головному інспектору митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці Державної митної служби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор митниці одержав від громадянина 550 доларів США та 2000 грн неправомірної вигоди за сприяння у ввезенні через нерезидента України транспортного засобу іноземної реєстрації в режимі тимчасового ввезення.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини неправомірної вигоди.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури