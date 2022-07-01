На Буковині колишнього гендиректора лікарні викрили у розкраданні гумдопомоги

На Буковині викрили гендиректора обласної лікарні на розкраданні гуманітарної допомоги. Його підозрюють у заволодінні медикаментами на суму більше ніж 1 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури колишньому генеральному директору обласної лікарні повідомлено про підозру у заволодінні, зловживаючи службовим становищем, медикаментами, наданими медичному закладу як гуманітарна допомога», — пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, після отримання гуманітарної допомоги на суму більше ніж 246 тисяч доларів, посадовець не поставив на облік надану медичну продукцію. Після цього він використав гуманітарну допомогу для власного збагачення.

Під час звірки актів приймання-передачі було встановлено нестачу майже 20 тисяч одиниць лікарських препаратів, загальна сума яких сягає понад 1 млн гривень.