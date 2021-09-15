На Хмельниччині затримала групу інтернет-торговців наркотиками

За допомогою месенджера фігуранти збували наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків на понад 1,5 мільйона гривень.

Протиправну діяльність трьох зловмисників викрили працівники відділу протидії кіберзлочинами Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

28-річний організатор угруповання, використовуючи підроблені документи, налагодив поставку наркотичних та психотропних речовин з інших регіонів України. Фігурант спільно з виконавцями реалізовував заборонені речовини за допомогою боту у месенджері. Замовлення постачалися клієнтам шляхом так званих «закладок». Зловмисники збували амфетамін, LSD, А-PVP, кокаїн та канабіс. Продажі здійснювалися у центральних та західних областях України.

За попередніми підрахунками, заробіток фігурантів склав понад 3,5 мільйона гривень. Наразі працівники поліції встановлюють канали постачання наркотичних речовин.

Правоохоронці провели шість обшуків за місцями проживання фігурантів, в їхніх автівках та господарських приміщеннях. Вилучено банківські картки, мобільні телефони, zip-пакетики, електронні ваги та понад 400 згортків з порошкоподібною речовиною. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень. За цінами «чорного ринку» вартість вилученої продукції може становити понад 1,5 мільйона гривень.

До проведення обшуків також було залучено працівників Корпусу оперативно-раптової дії поліції Хмельниччини.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголосили про підозру, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії проводилися спільно з працівниками СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України