На Буковині на торгівлі наркотиками викрито працівника установи виконання покарань

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури на збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України) викрито молодшого інспектора одного з відділів державної установи «Сокирянська виправна колонія (№ 67)».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької обласної прокуратури.

Злочинну діяльність працівника колонії задокументували слідчі п’ятого оперативного відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Інспектора затримано в порядку ст. 208 КПК України під час продажу наркотиків. У ході проведення двох оперативних закупок він збув жителям області метадон та канабіс на загальну суму 5500 гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

УК