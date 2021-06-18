На Буковині на торгівлі наркотиками викрито працівника установи виконання покарань

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За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури на збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України) викрито молодшого інспектора одного з відділів державної установи «Сокирянська виправна колонія (№ 67)».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької обласної прокуратури.

Моніторинговий візит до ДУ «Сокирянська виправна колонія (№ 67)»

Злочинну діяльність працівника колонії задокументували слідчі п’ятого оперативного відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Інспектора затримано в порядку ст. 208 КПК України під час продажу наркотиків. У ході проведення двох оперативних закупок він збув жителям області метадон та канабіс на загальну суму 5500 гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

УК

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