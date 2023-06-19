ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, які обкладали «даниною» місцевих підприємців
Працівники Державного бюро розслідувань провели спецоперацію під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області. Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі.
Встановлено, що керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною.
Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.
Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.
Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової «місячної плати».
Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро.
Фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).
Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави від 800 тисяч до 1 мільйона гривень.
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Триває досудове слідство та встановлення інших фактів вимагання керівництвом Держпродспоживслужби в Харківській області коштів з підприємців.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.Tweet