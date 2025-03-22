На Кіровоградщині держреєстраторка назловживала повноваженнями на ₴4,5 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Знам’янської окружної прокуратури колишній державній реєстраторці однієї з територіальних громад Кропивницького району повідомлено про підозру за фактом зловживання повноваженнями та вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України).

Встановлено, що держреєстраторка, діючи в інтересах фізичної особи, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, та будучи неналежним суб’єктом державної реєстрації прав, незаконно зареєструвала право власності на житловий будинок, що розташований у м. Кропивницькому.

Внаслідок таких протиправних дій зазначене нерухоме майно, вартість якого складає понад 4,5 млн гривень, вибуло з власності іншої фізичної особи.

Досудове розслідування – відділ поліції № 1 (м. Знам’янка) Кропивницький РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура