У Житомирі ексголовбух навчального закладу «доплатила» собі та рідній сестрі майже ₴1,3 млн.

Ювенальні прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно колишньої посадовиці за фактом привласнення і розтрати майна в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).

Директорці цього закладу інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що головна бухгалтерка однієї з початкових шкіл міста Житомира крім зарплати, безпідставно нараховувала та виплачувала собі додаткові кошти. Протягом 2022 року вона щомісячно вносила до бухгалтерських документів неправдиві відомості стосовно своєї зарплати.

За такою протиправною схемою головбух збільшувала зарплату та авансові виплати і своїй рідній сестрі, яка також працювала у навчальному закладі.

Унаслідок корупційних дій обвинуваченої бюджету завдано збитків на майже 1,3 млн грн.

Директорка початкової школи не проконтролювала правильність ведення бухгалтерського обліку, що призвело до зловживання з бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

З метою відшкодування завданих збитків на майно ексбухгалтерки – автомобіль – накладено арешт.

Також вжито заходів до стягнення з обвинувачених заподіяних збитків у повному обсязі.

Досудове слідство – ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури