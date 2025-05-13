Судитимуть суддю з Дніпра, який привласнив орендовану ним квартиру

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, суддя орендував житло, однак вже за два місяці припинив сплачувати орендну плату та не допускав власницю до її квартири. Одночасно з цим він звернувся з цивільним позовом до іншого районного суду Дніпра з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість. Колега підозрюваного задовольнив позов та визнав квартиру його власністю.

Як доказ у суді була використана підроблена розписка від власниці житла, яка нібито підтверджувала отримання нею 412 тисяч гривень за продаж квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала. Почеркознавча експертиза підтвердила її слова: підпис на розписці виявився підробленим. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість квартири становить понад 1 млн грн.

Крім того, під час обшуків у судді серед іншого вилучено мобільний телефон із даними, що підтверджують факт незаконного заволодіння нерухомістю.

Суддя обвинувачується за ч. 2 ст. 384 КК України (введення суду в оману) та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР Вища рада правосуддя відсторонила його від здійснення правосуддя та надала дозвіл на утримання судді під ватрою.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань