На Буковині оперативно затримали чоловіка, причетного до вбивства жінки

У Сторожинці під час конфлікту місцевий житель завдав удар ножем в груди своїй співмешканці. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Вчора, 20 листопада, до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сторожинець Чернівецького району померла місцева жителька.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи відділення поліції № 1 ( м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції та керівництво ГУНП в області. Правоохоронці оглянули приміщення та померлу 59-річну буковинку. На тілі жінки судово-медичний експерт виявив тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани грудної клітки, що свідчило про насильницьку смерть.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази, опитали можливих свідків події, а також провели інші заходи, які допомогли оперативно встановити та затримати особу причетну до вбивства. Ним виявився 57-річний співмешканець загиблої. Працівники поліції з’ясували, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіком та жінкою виникла словесна суперечка, в ході якої чоловік завдав удару кухонним ножем своїй співмешканці. Від отриманих травм жінка померла.

Правоохоронці затримали правопорушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Коментує: Кароліна МАРИШЕВА — начальник відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Відділ комунікації поліції Чернівецької області