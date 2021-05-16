На Буковині поліцейські затримали жінку за вбивство батька

Ввечері 15 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що час виїзду на виклик про нанесення тілесних ушкоджень у село Валява медики констатували смерть чоловіка. Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження.

На місці події слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції встановила, що того вечора між 31-річною жінкою та її 61-річним батьком виникла суперечка. Під час словесного конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, буковинка нанесла татові удар ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на території власного помешкання.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне порушниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали жінку в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Затримана наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Тіло загиблого слідчі направили для проведення судово-медичної експертизи.

Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області