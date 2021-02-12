На Буковині повідомлено про підозру трьом «смотрящим» у Сокирянській виправній колонії

За встановлення та поширення злочинного впливу «авторитетам» може загрожувати до 15-ти років ув’язнення. Під їхнім контролем здійснювалося постачання наркотичних засобів до спецустанови та збут серед засуджених.

Ліквідували канал постачання наркотиків та встановили осіб, причетних до його організації, оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими поліції області та прокурорами обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що організував злочинну діяльність так званий «смотрящий» за установою відбування покарань. Серед його спільників – інші засуджені – «смотрящі» за окремими корпусами. Маючи авторитет та вплив на території Сокирянської виправної колонії, організували канал постачання та збут наркотиків в установі. Завозили «товар» автомобілем, що використовується у промисловій зоні колонії. Надалі заборонені речовини розподілялися організатором серед засуджених за встановлену грошову винагороду.

22 вересня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та відбування покарання фігурантів. Окрім того, було викрито «кур’єра» під час спроби занести канабіс на територію виправної колонії. Також поліцейські знайшли схованки у камерах, в яких зберігалися заборонені речі та так званий «общак». Тоді організатору та його двом спільникам було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

11 лютого на підставі отриманих у ході досудового розслідування доказів щодо встановлення та поширення «смотрящими» злочинного упливу на території виправної установи їм було повідомлено про підозри за ч. 2 та 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

З метою ліквідації поширення злочинного впливу підозрюваних етапували до інших виправних установ.

За встановлення та поширення злочинного впливу «авторитетам» може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України