На Буковині прикордонникам довелося стріляти для затримання контрабандистів

За останні кілька днів прикордонники Чернівецького загону виявили та затримали четвертий транспортний засіб, в якому перевозили тютюнові вироби без акцизних марок.

Зокрема сьогодні вночі, в ході реалізації випереджувальної інформації та участі співробітників оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно з військовослужбовцями відділу прикордонної служби типу «С», затримано позашляховик «Mitsubishi» британської реєстрації. Автівку прикордонники зупинили за 2,5 км від кордону з Румунією, на ділянці відповідальності відділу «Красноїльськ». В салоні авто знаходилося троє буковинців. Багажник транспортного засобу підвищеної прохідності був запакований тютюновими виробами.

Варто зазначити, що під час затримання особи намагалися втекти. Тому прикордонникам довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів угору та в бік транспортного засобу. На місце події були викликані співробітники Національної поліції.

Позашляховик та затриманих осіб доставлено до відділу «Красноїльськ», де на чоловіків було складено протоколи за злісну непокору співробітникам Держприкордонслужби та за незаконне перевезення підакцизних товарів.

5200 пачок тютюнових виробів буде передано співробітникам Буковинської митниці. Попередня їх вартість сягає близько 200 тисяч гривень.

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ДПСУ