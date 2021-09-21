На Буковині шахраї ошукали громадянок майже на 62 тисячі гривень

Внаслідок шахрайських дій псевдобанкірів постраждали троє жінок. Щоб заволодіти грошима своїх жертв, зловмисники вигадували різні приводи: розблокування банківської карти, захист від несанкціонованого доступу до рахунку, допомога в проведенні банківських операцій.

Поліцейські закликають громадян не повідомляти стороннім особам секретну інформацію банківської карти, бути уважними під час купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет і пам’ятати основні правила кібербезпеки.

Так, до відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського райвідділу поліції звернулася із заявою про шахрайські дії 47-річна місцева жителька. Жінка розповіла, що на її мобільний телефон надійшов дзвінок нібито від співробітника банку, який повідомив про блокування карткового рахунку. Незнайомець дізнався дані банківської карти заявниці й запропонував продиктувати код із SMS-повідомлення. Коли жінка повідомила секретних код, з рахунку зникли 38,5 тисяч гривень.

За аналогічною схемою втратила гроші й 82-річна чернівчанка. До пенсіонерки зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки однієї з фінансових установ. Співрозмовник повідомив, що хтось намагається провести незаконну операцію з карткового рахунку жінки і йому потрібна певна інформація для припинення несанкціонованого доступу.

Довірившись зловмиснику, потерпіла повідомила йому всі персональні дані банківської карти, а також секретні коди, що приходили в SMS-повідомленнях. Для збереження наявних на рахунку 10 тисяч гривень незнайомець запропонував переказати їх на різні номери мобільних телефонів і запевнив, що вже невдовзі банк поверне їх на рахунок жінки. Виконавши вказівки співрозмовника, пенсіонерка кілька днів чекала повернення грошей і лише згодом зрозуміла, що її ошукали.

Ще одна потерпіла стала жертвою шахраїв під час продажу речей через онлайн-платформу оголошень. До поліції звернулася 24-річна жителька міста Київ і повідомила, що під час перебування у Чернівцях до неї зателефонували невідомі особи, дізналися персональні дані її банківської карти й заволоділи коштами у сумі майже 13,4 тисячі гривень.

Спілкуючись із заявницею, співробітники поліції з’ясували, що під час продажу товарів через мережу Інтернет у жінки виникли проблеми з отриманням платежу. Вже невдовзі до неї зателефонував невідомий чоловік і представився працівником банку. Незнайомець запропонував потерпілій допомогти в проведенні банківських операцій та обманним шляхом змусив її переказати кошти на інший рахунок і чекати їх повернення. Коли через деякий час гроші не повернулися на її рахунок, жінка звернулася до поліції.

Дізнавачі поліції внесли відомості про вказані факти до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують: щоб не стати жертвою шахраїв – дотримуйтеся основних правил онлайн-безпеки. А саме:

уважно читайте всі повідомлення від банку, звертайте увагу на мету операції та переконайтеся, що переказуєте гроші саме туди, куди треба;

ніколи й нікому не повідомляйте особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, паролі та секретні коди до картки та з SMS-повідомлень);

якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи;

використовуйте лише перевірені ресурси та переконайтеся у правильності назви необхідного сайту. Один непомітний символ в адресі сайту може означати, що він є фішинговим;

зверніть увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними та містити в назві адреси https:// і значок «замочок».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області