На Черкащині чоловік продавав фейковий «Резерв+» для підроблення документів про бронювання

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, підроблення офіційного документа та його збуту (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2024 року підозрюваний розробив копію мобільного застосунку «Резерв+» – електронний кабінет для військовозобов’язаних.

Через чат-боти у месенджері Telegram він за гроші продав цей застосунок щонайменше 20 чоловікам призовного віку. У ньому вони могли отримати підроблені електронні військово-облікові документи з недостовірною інформацією про відстрочку від призову на військову службу, а саме бронювання.

Таким чином військовозобов’язані мали змогу уникати мобілізаційної підготовки та самої мобілізації.

Ці дії підозрюваного призвели до перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Черкаській області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора