На Буковині син до смерті побив рідну матір

У Чернівецькій області 45-річний чоловік побив до смерті рідну матір.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції, інцидент стався у селищі Глибока.

Так, ввечері 23 грудня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки селища Глибока про те, що її брат наніс тілесні ушкодження матері, внаслідок чого жінка померла у власному помешканні. Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження. За скоєне порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

На місці події слідчо-оперативна група Глибоцького відділення поліції встановила, що між 45-річним чоловіком та його 72-річною матір’ю виникла суперечка. Під час словесного конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, буковинець наніс жінці численні удари ногами у груди. Від отриманих травм потерпіла знепритомніла. Тоді син звернувся по допомогу до рідної сестри, яка живе поруч. Однак врятувати матір не вдалося. Вона померла раптово у власному будинку до приїзду швидкої медичної допомоги.

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За клопотанням слідчих поліції Глибоцький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без альтернативи внесення застави.

Тіло загиблої слідчі направили для проведення судово-медичної експертизи. Її результати засвідчили, що причиною смерті є політравма (закрита тупа травма грудної клітини і черева з травмами ребер та ушкодження внутрішніх органів).

Проводиться досудове розслідування. // molbuk.ua