На Буковині викрили у корупції голів профспілок

30 тисяч гривень від підприємця вимагали двоє посадовців за надання йому в оренду дитячого оздоровчого табору. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Якщо провину буковинців доведуть, їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування оперативники Управління стратегічних розслідувань із колегами із Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області задокументували протиправну діяльність двох посадовців. Голови профспілок вимагали у буковинця 30 тисяч гривень за сприяння у наданні в оренду дитячого оздоровчого табору в обхід стандартної процедури оформлення.

Правоохоронці зафіксували факт передачі коштів посадовцям від приватного підприємця.

Слідчі поліції за погодженням з прокуратурою Чернівецької області повідомили про підозри буковинцям у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання обрання посадовцям запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області