На Буковині злочинна група вимагала гроші у громадян

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито групу осіб, які в умовах воєнного стану вимагали у буковинця грошові кошти (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, троє жителів Чернівецької області налагодили злочинну схему одержання прибутку від вимагання грошей у громадян. У травні цього року, угрупування, погрожуючи фізичною розправою, вимагало у місцевого жителя погасити неіснуючий борг у сумі 1000 доларів США. Крім того, щоб не мати проблем у майбутньому, чоловік на постійній основі, кожні два тижні, мав платити їм по 10 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України та Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура