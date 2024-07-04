На Буковині члени ОЗГ шахраїв під приводом надання онлайн-роботи оформляли кредити на довірливих громадян

Співробітники поліції зібрали беззаперечні докази скоєння учасниками злочинної групи 45 фактів привласнення офіційних документів громадян з усієї території України та незаконного використання їх для вчинення майже 250 шахрайств відносно юридичних осіб, що здійснюють фінансову діяльність. За скоєне фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення.

Минулого року оперативники обласного управління карного розшуку спільно з колегами із Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури знешкодили функціонування шахрайської ОЗГ.

Під час проведення слідства поліцейські з’ясували, що 29-річний житель столиці разом із двома спільницями, віком 21 та 29 років, налагодили схему незаконного збагачення. Зловмисники в одній соціальній мережі розміщували оголошення про віддалену роботу – «Люди не платіть кошти за ссилки, сайти! Є можливість заробляти щоденно, потрібні картки. Чесно! Законно! Пишіть у пп». Під час переписки шахраї розповідали потенційним жертвам умови заробітку та входили в довіру для отримання конфіденційної інформації. Щоб заволодіти прихильністю та довірою, «роботодавці» за кожне користування картковим рахунком платили громадянам по 500 гривень.

В подальшому аферисти отримали копії документів, а саме паспорт, індивідуальний код платника податків та інші персональні дані жертв, а також схиляли до введення комбінацій на мобільному телефоні, які блокували номер телефону. Провівши ці маніпуляції, шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та оформляли кредити на їхнє ім’я.

Співробітники поліції Чернівецької області встановили, що члени ОЗГ вчинили майже 250 шахрайств і 45 фактів незаконного привласнення та використання офіційних документів. Таким чином аферистам вдалося заволодіти майже 2 мільйонами гривень.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування, матеріали, якого з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду. Зловмисникам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

– ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя);

– ч. 2, 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) (Шахрайство);

– ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області