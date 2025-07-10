На Буковині оперативно затримали підозрюваного у вбивстві односельця

Подія трапилася в селі Клішківці Дністровського району. Зловмисник завдав ударів ножем знайомому після чого втік з місця злочину на автомобілі. Завдяки злагодженим і професійним діям правоохоронці затримали фігуранта менше ніж за годину. Наразі йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Учора, 8 липня, до поліції звернулася жителька с. Клішківці та повідомила, що виявила в будинку односельчанина тіло 41-річного родича із ознаками насильницької смерті.

Для з’ясування обставин на місце події виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, працівники прокуратури, співробітники Слідчого управління, оперативники Управління карного розшуку, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП, спеціалісти-криміналісти та судмедексперти.

Під час поверхневого огляду тіла чоловіка правоохоронці виявили ножові поранення. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. З місця події вилучено низку речових доказів.

У ході проведення невідкладних розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 32-річний односелець загиблого. Після скоєного чоловік втік на автомобілі «ВАЗ».

На розшук зловмисника було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано всі наряди поліції Чернівецької області.

Менше ніж за годину оперативники Управління карного розшуку ГУНП та патрульні поліцейські зупинили транспортний засіб у місті Чернівці. У салоні авто поліцейські виявили знаряддя вчинення злочину.

Зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучено.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Також правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області