Завершено слідство у справі щодо заволодіння ₴55 млн. ДП «Укрспирт»

17 серпня 2023 року САП та НАБУ завершено досудове розслідування та відкрито стороні захисту матеріали кримінального провадження стосовно 7 учасників злочинної схеми реалізації на ДП «Укрспирт» за завищеними цінами палива, яке використовувалось для виготовлення спирту, внаслідок чого державному підприємству завдано збитки на суму понад 55 млн грн.

У травні цього року трьох службових осіб ДП «Укрспирт», двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Деталі справи.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

САП