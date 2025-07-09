На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони, «забувши» про податки

Підозрюваний перепродував вживані холодильники, пральні машини, телевізори та іншу техніку європейських брендів

Детективи БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо місцевого підприємця, який не сплатив понад 4,5 млн грн податків під час торгівлі технікою з Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Як встановило слідство, фізична особа-підприємець реалізовувала побутову та електронну техніку, завезену з країн Європейського Союзу, через власні магазини у Чернівцях та у мережі Instagram.

У продажу були як нові, так і вживані холодильники, пральні машини, телевізори та інша техніка відомих європейських брендів. Однак отримані доходи обвинувачений не відображав у фінансовій звітності, через що до бюджету не надійшло понад 4,5 млн грн податків.

Детективи БЕБ повідомили підприємцю про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

У ході досудового розслідування завдані державі збитки були відшкодовані у повному обсязі. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.