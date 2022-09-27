Повідомлено про підозру російському окупанту, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини

Поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України під час відпрацювання звільнених від російських загарбників територій Київської області встановили, що військовослужбовець 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади, 36 загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ (військова частина 69647 с. Кяхта, республіка Бурятія РФ) вчинив сексуальне насильство щодо жительки одного з населених пунктів Київської області.

На підставі зібраних доказів у межах розслідування кримінального провадження, яке здійснює Державне бюро розслідувань, російському військовому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Робота з документування воєнних злочинів військовослужбовців рф на окупованих територіях триває.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України