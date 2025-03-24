На Буковині посадовця НПП «Черемоський» зобов’язано сплатити громаді понад ₴7,2 млн.

Путильський районний суд Чернівецької області задовольнив позов Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури щодо стягнення з посадовця одного з відділів національного природного парку «Черемоський» на користь Селятинської сільської ради Вижницького району понад 7,2 млн грн завданої навколишньому природному середовищу шкоди.

Прокурори довели, що посадовець неналежно виконував посадові обов’язки та допустив незаконну рубку дерев на території природно-заповідного фонду.

Встановлено, що у квітні 2023 року він вніс помилкові відомості до плану та акту відводу ділянки під освітлення дороги на підставі чого фактично було здійснено незаконну порубку дерев.

Суд визнав його винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), та зобов’язав відшкодувати завдану кримінальним правопорушенням шкоду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ у Чернівецькій області.

Офіс Генпрокурора