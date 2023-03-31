На Буковині псевдоблагодійницю підозрюють у вчиненні шахрайства

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Під приводом збору коштів на потреби військових жителька села Котелеве, незаконно заволоділа коштами буковинця. За вчинення кримінального проступку підозрюваній загрожує до трьох років обмеження волі.

Протиправну діяльність 27-річної жительки краю викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області ДКП Нацполіції спільно із колегами відділення № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького райуправління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що в січні цього року фігурантка створила акаунт у соцмережі та розмістила оголошення про збір коштів на потреби ЗСУ із реквізитами своєї банківської картки. Коли порушниця отримала від 28-річного волонтера 10 тисяч гривень, вона видалила сторінку та розпорядилась коштами потерпілого, не придбавши будь-яких товарів для захисників.

Під процесуальним керівництвом Новоселицького відділу Чернівецької окружної прокуратури дізнавачі поліції повідомили порушниці про підозру у вчинені кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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