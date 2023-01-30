У Житомирі жінка обманула та обібрала пенсіонера

54-річний житомирянин після смерті дружини потребував стороннього догляду через погіршення стану здоров’я. Так у його помешканні з’явилась доглядальниця. Правда, надовго вона не затрималась і вже через кілька місяців залишила квартиру пенсіонера. Як з’ясується згодом, не з пустими руками.

До поліції чоловік звернувся із заявою про зникнення коштів з його банківського рахунку. За словами заявника, до певного часу він користувався іншим фінансовим джерелом, а його пенсійні виплати мали накопичуватись на окремій картці. Коли ж він звернувся до банку по свої заощадження, виявилось, що рахунок пустий.

Розслідували обставини слідчі Житомирського райуправління поліції за оперативного супроводу працівників регіонального підрозділу кіберполіції ДКП НПУ та за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Так, було встановлено, що 30-річна житомирянка-доглядальниця і спустошила пенсійну картку заявника. Скориставшись довірою чоловіка, спритниця встановила на свій смартфон мобільний додаток фінансової установи, куди ввела дані картки підопічного. Відтак суми надходжень перекочовували на її рахунок без відома пенсіонера. За майже 2 роки користування чужою карткою жінка заволоділа близько 200 тисячами гривень.

28 січня поліцейські провели у квартирі фігурантки санкціоновані слідчі дії й вилучили докази протиправної діяльності.

Нині житомирянці інкриміновано шахрайство, учинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 ККУ). За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області