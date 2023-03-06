На Буковині за розбещення малолітніх хлопчиків засуджено жителя Тернопільщини

Ювенальні прокурори Дністровської окружної прокуратури довели у суді вину громадянина, який розбещував малолітніх дітей (ч. 2 ст. 156 КК України). Чоловіку призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що у серпні 2021 року, 32-річний житель Тернопільщини вчинив дії сексуального характеру стосовно двох 8-річних хлопчиків, які грали у теніс на території спортивного майданчика одного з навчальних закладів Дністровського району.

Інформацію щодо засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура