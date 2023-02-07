На Буковині затримали раніше судимого наркодилера-оптовика

Налагодив наркобізнес у Чернівецькій області підприємливий чоловік із кримінальним минулим. Оперативники та слідчі поліції Буковини припинили його діяльність.

Оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з СБУ викрили незаконну діяльність раніше судимого місцевого жителя, який збував «амфетамін» оптовими партіями на території Чернівецького регіону.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта та в автомобілі, яким він користувався. Під час заходів виявили та вилучили 62 000 доларів США та 130 000 гривень, 1,5 кг речовини зовні схожої на амфетамін, засоби для фасування і зважування наркотиків, зброю, банківські картки, карти пам’яті, чорнові записи.

Вилучені речові докази направили на експертизу, а наркозбувача затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури слідчі поліції Буковини оголосили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі суд обрав наркодилеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За кримінальні оборудки зловмиснику може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України