Держслужбовця Ізмаїльської міськради викрили у привласненні більше 7 мільйонів гривень

Зловмисник заволодів грантовими коштами, виділеними Україні Румунією на управлінські послуги, що повинні були надаватися в рамках спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу в Ізмаїлі. Правопорушнику повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі слідчого управління за сприяння аналітиків ГУНП в Одеській області встановили, що 42-річний державний службовець Ізмаїльської міської ради, який був призначений менеджером проєкту, розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. Для цього зловмисник використав приватну фірму, яку сам заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі. Це підприємство в ході реалізації міжнародної програми повинно було надавати управлінські послуги – координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану по управлінню ризиками.

Починаючи з 2019 року, підконтрольні фігуранту особи з підприємства складали неправдиві акти про нібито надані послуги по управлінню державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи. У такий спосіб протягом чотирьох років на рахунок приватної фірми було перераховано 7.200 мільйонів гривень за послуги, які насправді не надавались.

«Зібравши в ході досудового розслідування достатньо доказів, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили службовцю про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, зокрема в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють інших осіб, причетних до даного злочину», – повідомив старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області Олександр Січкар.

Відділ комунікації поліції Одещини