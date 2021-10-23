На Черкащині адвокат комерційної структур збувала підроблені ПЛР-тести для перетину кордону

Адвокат підробляла ПЛР-тести для виїзду за кордон та в’їзду в Україну. При цьому її клієнти не здавали жодних аналізів. Жінці повідомили про підозру у вчиненні вказаного правопорушення, слідчі розслідують кримінальне провадження.

Як встановили поліцейські, протиправну «схему» організувала юрист однієї з комерційних структур Черкас. Через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій жінка виготовляла фальшиві довідки з негативним результатом на COVID-19.

Готову підробку організатор схеми пропонувала клієнтам, серед яких – громадяни, які планували виїзд для відпочинку за межі України.

Ціна однієї довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19 для виїзду становила 500 гривень, а для в’їзду на територію України — 550 гривень. Тобто з одного клієнта правопорушниця отримувала близько тисячі гривень.

Фальшиві документи жінка передавала замовникам під час зустрічей у кав’ярнях, де її викрили працівники Головного управління Національної поліції в Черкаській області спільно зі співробітниками Управління СБУ.

Наразі за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури правопорушниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності й інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Сектор комунікації поліції Черкаської області