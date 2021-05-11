На Черкащині чиновників викрили на розкраданні ₴4 млн. бюджетних коштів

СБУ підозрює чиновників однієї з районних державних адміністрацій Черкащини у корупційній схемі. За попередньою версією, вони вступили у змову з керівником агрофірми та вкрали близько 4 млн грн із загальнодержавної програми по розвитку садівництва.

Оперативники спецслужби встановили, що схему організували на основі неправдивої інформації щодо обсягів виконаних робіт. Керівник агрофірми вніс неправдиві дані в документацію і попросив про компенсацію понесених «витрат». Чиновники, з якими вони були у змові, це прохання задовільнили.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили в РДА та офісі агрофірми всі документальні матеріали, які підтверджують протиправну діяльність на шкоду державі.

Слідчі СБУ повідомили про підозру директору агрофірми за ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Чиновникам – за ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття оборудки проводились за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Управлінням СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

СБУ