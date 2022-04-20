На Черкащині викрили жінку, яка відкрито підтримувала дії окупантів

Співробітники Служби безпеки України викрили чергову пропагандистку на Черкащині. Жінка відкрито підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресією РФ проти нашої держави.

Уродженка Росії, яка живе у Черкасах, систематично поширювала матеріали, в яких відкрито виправдовувала злочинні дії загарбників.

Пропагандистські публікації та репости, із ворожою символікою, жінка поширював через соцмережі, які заборонені в Україні.

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття зловмисниці здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Черкаській області