На Черкащині викрили жінку, яка відкрито підтримувала дії окупантів
Співробітники Служби безпеки України викрили чергову пропагандистку на Черкащині. Жінка відкрито підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресією РФ проти нашої держави.
Уродженка Росії, яка живе у Черкасах, систематично поширювала матеріали, в яких відкрито виправдовувала злочинні дії загарбників.
Пропагандистські публікації та репости, із ворожою символікою, жінка поширював через соцмережі, які заборонені в Україні.
Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Заходи з викриття зловмисниці здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.
Управління СБ України в Черкаській областіTweet