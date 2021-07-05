Заарештовано жителя Кіровоградщини, підозрюваного у вбивстві полтавчанина

Вихідними у мікрорайоні Левада, що у Полтаві, побили місцевого жителя. Від травм чоловік помер на місці. Про підозру у вчиненні злочину повідомили жителеві Кіровоградської області. Йому вже обрали запобіжний захід, повідомили в обласному управлінні поліції.

5 липня в Октябрському райсуді Полтави обрали запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у смертельному побитті полтавця. 27-річний житель Кіровоградської області буде під вартою без права внесення застави до 1 вересня. Таке рішення ухвалила суддя Ганна Андрієнко.

Увечері 4 липня у Полтаві поліція повідомила про підозру 27-річному жителю Кіровоградської області у смертельному побитті 42-річного полтавця, розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Подія сталася близько першої години ночі 4 липня на проспекті Миколи Вавилова у Полтаві. Про бійку до поліції повідомили жителі будинку, у дворі якого це сталося. Жителя Кіровоградщини затримали на місці події. За інформацією поліції, невідомий зустрів потерпілого на вулиці, коли той повертався додому. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний його вдарив. Від травм житель обласного центру загинув на місці.

Як повідомив начальник Полтавського районного управління поліції Сергій Бейгул, чоловікові повідомили про підозру частиною другою статті «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. // Суспільне